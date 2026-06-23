◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2026年6月23日エスコンF）ロッテの6年目・小川龍成内野手（28）の“忍者プレー”連発に敵地スタンドも感嘆のため息をもらした。まずは4回、先頭の日本ハム・吉田の打球に対して二塁手の小川が鋭く反応。打球は直前で大きく跳ねたが、ダイビングしながら好捕した。5回は1死一塁の場面で大塚の二塁後方に落ちそうな難しい飛球を背走しながらそのままキャッチ。この見事なプレーに対し、中