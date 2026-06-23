お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が23日、自身のXを更新。入院し手術を受けたことを報告した。巨人は「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査次の朝、病院から●（●は電話の絵文字）血液の数値が異常ですで即吹田市民に入院急性膵炎でしたで次の日手術！」と入院と手術の経緯を説明。「今回の痛みには参った血液数値は先生も見た事が無いって…」と容態も明かし「膵炎＝お酒×ですが、