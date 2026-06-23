兵庫県教育委員会は２２日、缶酎ハイを飲みながら車で出勤した播磨東地区の県立高の男性再任用教諭（６３）を停職３か月の懲戒処分にした。発表では、教諭は２月１８日朝、自家用車で出勤途中に自動販売機で３５０ミリ・リットル入りの缶酎ハイ２本を購入。渋滞で停車した際に飲み、高校に到着する頃までに１本を飲み干した。「朝の通勤途中に自販機でお酒を購入している人がいる」との匿名の通報が発覚の端緒となった。この