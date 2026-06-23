お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が22日、Instagramを更新。家族が大好きなおかずを詰めたお弁当を公開した。【映像】手作り弁当や斉藤慎二被告&イケメン息子との家族写真瀬戸サオリは2017年12月に斉藤被告との結婚を報告し、2019年11月に第1子となる男の子を出産。Instagramで斉藤被告と長男の2ショットを公開した際には、「パパに似てますね」