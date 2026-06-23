日本将棋連盟女流棋士会は２３日、公式サイトを更新し、女流棋士や関係者のイベント運営を妨げる行為があったと報告した。同会の山田久美会長は「近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗（ひぼう）中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられる」と声明を発表。「当事者だけでなく、他の参加者やファンの皆様にも不安を与え、安心して将棋に親しむ環境を損なうもの」と指摘し、「女流棋士会は、