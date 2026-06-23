◆第９７回都市対抗野球▽東京都２次予選第４代表決定トーナメント鷺宮製作所９―１セガサミー２０２６年シーズンをもって活動を終了するセガサミーは鷺宮製作所に敗れ、最後の都市対抗野球への出場へ道が断たれた。７回まで１―１だったが、８回表に一挙７点を奪われ勝負は決した。この試合に勝てば、第４代表、あるいは最後の椅子となる第５代表で本大会に進む可能性が残されていたが、無念の終戦となった。２００５年に創