なにかに迷ったとき、占いにアドバイスを求めるという人は少なくありません。実際、人生をポジティブに導く手引きとして、古今東西さまざまな占いの方法が確立されてきました。その人の生年月日をもとにする占いもあれば、道具を用いて吉凶を鑑定するものも。後者のうち、東洋発祥の占いは「易（えき）」、西洋由来だと「タロットカード」が有名です。昨今では占いの世界でも“グローバル化”が進み、易とタロットが融合した「易タ