【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の公式TikTokが、6月22日に更新された。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』」（※◆はハートマーク）が行われた6月20日のVLOGが公開され、話題を呼んでいる。【写真】イコラブ「リアルすぎ」自転車で会場入り＆眉毛脱色する姿◆＝LOVE、国立ライブ当日のVLOG公開投稿では「＃イコラブ国