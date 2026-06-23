世界最小級釣り竿がユーザーの声で進化。「NEW Tiny Reel」として発売 クラウドファンディングで3,000万円越えした話題の釣り竿 グッズの企画・製造を手がける株式会社キャステムは、2024年のクラウドファンディングで話題を呼んだ世界最小級サイズの釣り竿「Tiny Reel」の進化版となる『NEW Tiny Reel（ニュータイニーリール）』の販売を開始する。 2026年6月24日（水）10時より、Amazon