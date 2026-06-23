28日(日)と29日(月)は東北から九州で台風の影響で気圧の影響度が大きくなりそうです。台風や梅雨前線による大雨に十分注意が必要ですが、気圧の変化による体調不良にもお気を付けください。28日(日)と29日(月)は台風の影響で広く気圧の影響度「大」26日(金)以降は気圧の影響度が大きくなる所が増えてきそうです。台風7号や前線の影響で、26日(金)は沖縄で、27日(土)は九州でも気圧のアップダウンが大きくなるでしょう。北海道でも