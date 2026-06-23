亀梨和也 The Covers 『亀梨和也ナイト！〜ファーストアルバム特集〜』が、7月5日午後10時50分からNHKBSで放送される。【写真】亀梨和也の“いま”が詰まった「The Covers」パフォーマンスの模様NHKの音楽番組「The Covers」が、７月１週目（５日（日）午後10時50分〜）に放送となる【BS新作】の内容を発表した。今回は、亀梨和也が「The Covers」に３年ぶり・３回目の出演。独立後、初登場となる。亀梨が、7月にフ