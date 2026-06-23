日本時間午後４時半に６月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後５時に６月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。６月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５０．２、サービス業の大方の予想が４９．０となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５０．１、４８．１から上昇すると見込まれ、６月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．６、サービス業の