豪ドル対ドルで売りが目立つ＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドル・対円で売りが優勢。朝の0.7000ドル前後での推移から、午後に0.6960ドル台を付けている。目立ったニュースが出ているというよりも、明日の豪CPI、明後日の豪雇用統計を前に、ポジション調整の動きが広がっている。先週タカ派姿勢を強めた米国とは対照的に、比較的落ち着いた豪物価統計などを材料に早期の利上げ期待が後退するとの思惑が豪ドル売りにつ