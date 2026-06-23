東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イランが合意を遵守しない場合は必要な措置を取る 私は問題を迅速に解決する、ネタニヤフ首相との問題も含めてだ イラン国会議長 海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、イランが管理する 戦争前の状態には決して戻らないことを誰もが知るべきだ