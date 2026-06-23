２０日、海南省海口市の免税店「海口国際免税城」で買い物をする客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口6月23日】中国海南省海口税関がこのほど発表した統計によると、端午節連休（19〜21日）期間の同省の離島免税売上高は前年同期比8.6％増の2億200万元（1元＝約24円）、購入者数は11.2％増の延べ3万4700人、購入点数は1.9％増の15万9千件に上った。２０日、海南省海口市の免税店「海口国際免税城」で買い物をする客。（