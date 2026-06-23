マイアミ・ヒートが球団史に残る大型補強を実現した。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者によると、ミルウォーキー・バックスはヤニス・アデトクンボとボビー・ポーティスを放出し、タイラー・ヒーロー、ケレル・ウェア、ハイメ・ハケスJr.、カスパラス・ヤクチョニスに加え、複数のドラフト指名権を獲得するトレードに合意した。 ヒートはバッ