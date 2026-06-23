日本酸素ホールディングスが動兆しきり。産業ガス大手の同社は１９日、ヘリウムガス関連製品の出荷価格について、現行と比べて平均３０％以上の値上げを実施すると発表した。中東での生産停止の影響とともに世界的な供給制約もあって、７月出荷分より価格を改定する。日本酸素ＨＤは２７年３月期に連続最高益更新を計画。ヘリウム値上げの発表を受けて、業績の更なる上振れ期待が広がった状態にあるなか、２２日取引終了後