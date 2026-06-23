沖縄セルラー電話は３日続伸している。２２日、親会社のＫＤＤＩと物価高に伴う各種費用の上昇を受け事務手数料などを改定すると発表しており、材料視した買いが優勢になっている。８月１日からａｕ・ＵＱｍｏｂｉｌｅの各種手続きに関する手数料を変更。例えば、店頭での新規契約や機種変更にかかる手数料は改定前の３８５０円から４９５０円に引き上げられる。そのほか、インターネット回線「ａｕひかり」「ａｕ