「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後２時現在で、シンカが「買い予想数上昇」で１位となっている。 前週末１９日の取引終了後に、フィックスターズと資本提携契約を締結すると発表した。両社はシンカの主力製品であるクラウド型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」におけるＡＩ機能の強化及び高度化を目的に今年３月に業務提携したが、今回の資本提携は