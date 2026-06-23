ＧｅｎｋｉＧｌｏｂａｌＤｉｎｉｎｇが急反発。株価は一時、前日に比べ５％超上昇した。大和証券は２２日、同社株の投資判断を５段階で２番目の新規「２（アウトパフォーム）」でカバレッジを開始した。目標株価は３５００円とした。同社は、回転寿司事業を展開しており、国内では「魚べい」、海外では「元気寿司」を主力ブランドとしている。出店増による成長回帰で、株価の見直し余地を指摘している。具体的には（１