テスホールディングスは後場に上げ幅を拡大している。きょう午後２時ごろ、子会社のテス・エンジニアリングがＪＲ東日本子会社のＪＲ東日本エネルギー開発からＦＩＰ制度を活用した太陽光発電所に併設する蓄電池の設置工事を受注したと発表しており、材料視した買いが集まっている。設置場所はにかほ市象潟太陽光発電所（秋田県にかほ市）で、蓄電池の容量は８１４６キロワット時。納入時期は来年３月を予定している