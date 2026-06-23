アンリツが全体軟調相場に逆行してマドを開けて買われる展開。ＡＩ・半導体関連銘柄の一部に利益確定売り圧力が顕在化するなか、相対的に出遅れ感のあった同社株に物色の矛先が向いた。市場では「きょうは光ファイバー関連で先駆した古河電気工業が海外筋とみられる売りで大きく値を崩したが、ＡＩインフラに絡むオプトエレクトロニクス周辺で出遅れるアンリツに一部資金シフトの動きが出ているようだ」（中堅証券ストラテ