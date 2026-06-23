2連勝を飾ったノルウェー代表が28年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。試合後には選手とサポーターが一体となり、圧巻の「バイキング・ロー」を披露した。現地時間22日に行われたグループI第2節でノルウェーはセネガルと対戦した。前半43分にDFマルクス・ペデルセン、後半3分にFWアーリング・ハーランドが決めて2点を先行。8分にセネガルに1点を返されるも、13分に再びハーランドがネットを揺らしてリードを広げる。セネガ