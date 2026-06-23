【その他の画像・動画等を元記事で観る】 礼賛の新曲「高ぶるブルー」が、7月7日21時よりABEMAで放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングに決定。同曲は7月8日より配信を予定しており、併せて新アーティスト写真も公開となった。 ■新曲「高ぶるブルー」は7月8日配信リリース 『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨てふたつ