「阪神−ヤクルト」（２３日、甲子園球場）阪神の下村海翔投手、伊原陵人投手、梅野隆太郎捕手、浜田太貴外野手が２３日、１軍に合流した。右肘のトミー・ジョン手術から回復し、３年目にしてようやく実戦に突入した下村は、ファームでここまで４試合に登板。徐々にイニングを伸ばし、防御率２・２５と安定した数字を残している。直近では２１日のオリックス戦（豊中）で７回１安打無失点と好投していた。伊原は４月１９日