俳優の寺島進（62）が22日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夜の街での大物との遭遇を振り返った。この日は同じ事務所である、秋元康氏がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼とトークを展開。女優・篠ひろ子のおいである青山は、かつて伯父にあたる作家・伊集院静さん（23年死去）に「行くぞ」と誘われ「銀座の飲み屋街っていうか、かいわいに」同行して