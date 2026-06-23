タレントのルー大柴（72）が23日、Xを更新。新旧のパスポート写真を公開した。「#パスポートロングタイムアゴー＆ナウ」とつづり、新旧のパスポート写真を公開。古いパスポートの写真はモノクロ仕様だった。このポストに対し「若い頃が伊東純也に似てる」「伊東純也選手が歳を重ねると、ルー大柴さんに似そう」「若い頃は、今よりもっとスリムだったのですネ」などと書き込まれていた。