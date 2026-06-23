お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が、22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。長崎県民が愛するちゃんぽん店について語った。この日はラーメン通の葉加瀬太郎がゲスト出演し、自身が推す全国のラーメン店を紹介。ちゃんぽんで有名な長崎や佐賀ではなく、北海道のちゃんぽん店を取り上げると「北海道には豊かな食材がいっぱいある。海鮮から何から。北海道の食材を使って佐賀のちゃんぽんに