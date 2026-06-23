転職が決まった。髪を切った。新しいことを始めた。そんな変化を後から知って、「え、知らなかった」と男性に少し寂しそうな顔をされたことありませんか？男性は本命相手に対して、"日常の変化をリアルタイムで知っていたい"という気持ちが強くなるもの。その本音は、変化を知った瞬間の反応にしっかり表れています。知らなかったという事実が地味に気になる男性は本命相手のことには、自然と関心が向いてしまうもの。だからこそ、