ドジャースのカイル・タッカー外野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、本拠地ロサンゼルスでのツインズ戦で「腰のけいれん」のため急きょ交代した。２回の攻撃で一死から四球で出塁し、次打者のエドマンの右前打で二塁に進んだ後、しゃがみ込むなどのそぶりを見せて代走を送られた。試合後、ロバーツ監督は?軽傷?だと米メディアなどに説明。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」も「彼はそれほ