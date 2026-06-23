朝起きたとき、手がうまく握れない。指がスムーズに動かない。少し時間が経てば気にならなくなるけれど、「前はこんなことなかったのに」と感じることありませんか？40代以降は、体にさまざまな変化が訪れやすい時期。手や指のこわばりも、そのひとつとして感じる方がいます。原因はひとつとは限りません。でも、体に起きている変化を知っておくだけで、不安はずいぶん軽くなるもの。今回は、40代・50代の方に知っておいてほしい「