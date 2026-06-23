アルゼンチン戦を観戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯史上最多18得点をマークした歴史的一戦。会場にいた世界的歌姫に、注目が集まった。米国ダラスの会場でメッシの歴史的ゴールを目撃したのは、コロンビア出身の世界的歌姫シャキーラだった。今大会のメキシコでの開幕セレモニーで、大会公