北中米ワールドカップサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利した。初戦ではハットトリックを達成したリオネル・メッシが2得点をあげたが、1点目の直前にあった判定が物議を醸している。アルゼンチンは前半38分、メディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制