GoogleのAI開発プラットフォーム「Google AI Studio」では、AIを使って文章やプレゼンテーションの作成、アプリ開発などを行うことができます。そんなGoogle AI Studioで作成したアプリを、Googleアカウントさえあればクレジットカードなどの支払い方法や請求アカウントの登録なしで公開できる新機能「Starter Tier」の詳細が公開されました。The Starter Tier for Google AI Studio explained | Google Cloud Bloghttps://cloud.g