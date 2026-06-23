警察官を名乗る男に「犯罪捜査のため」などと言われ、名古屋市の70代の女性が時価約1億円相当の金地金をだまし取られました。 警察によりますと、先月27日、名東区の70代の女性の自宅に「あなたの名義で違法薬物が郵送されている」などと郵便局員を名乗る男から電話がありました。 その後、LINEに移行し取り次いだ警察官を名乗る男から「逮捕状と捜索差押令状が出ている。在宅捜査にするためにはお金の調査が必要な