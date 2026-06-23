米大リーグのアトランタ・ブレーブス専門メディア「ATL ALL DAY」（ウェブ版）が2026年6月21日、極度の打撃不振に陥っている「韓国の至宝」キム・ハソン内野手（ブレーブス、30）を、「フリーエージェント契約の失敗例だ」と酷評した。「これは単なるスランプの域をはるかに超えている」 キムは昨オフ、ブレーブスからフリーエージェント（FA）となり、1年2000万ドル（約31億円）でブレーブスと再契約を結んだ。 大リーグ6年目シー