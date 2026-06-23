２０１７年製作の映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）に出演していた女優のしゅはまはるみ（５１）が２３日に結婚を発表した。昨年のクリスマスイブに「本気で婚活に臨むことにいたしました」と結婚相談所に登録したことをＳＮＳで伝えていたしゅはま。この日の投稿でも「結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは」と心境をつづった。昨今、婚活を公表する著名人が増加してる。しゅはまは、お相