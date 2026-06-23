◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦ヨルダン１―２アルジェリア（２２日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）３大会ぶり５度目出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）が、初出場のヨルダン（同６３位）に２―１で逆転勝利し、今大会初白星を飾った。前半３６分に自陣ペナルティーエリア右クロスからヨルダンＭＦラシュダンに先制ゴールを浴びた。だが、後半２４分に右ＣＫから途中出場のＦＷベンブアリが豪