北中米W杯に出場するキム・スンギュの妻が対応に追われている韓国代表GKキム・スンギュは、現在開催中の北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているが、試合でのミスをきっかけに家族への中傷が相次ぐ事態となっている。韓国メディア「韓国経済TV」は6月23日、「非難の矢はキム・スンギュだけでなく、妻と新生児の娘にまで向かった」と事態の深刻さを報じた。キム・スンギュの妻でモデル兼女優のキム・ジンギョンは先日、自身