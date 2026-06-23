韓国代表はメキシコ代表に0-1で敗れた元韓国代表FWアン・ジョンファン氏は、6月22日に公開された番組内で、韓国代表FWソン・フンミンの早期交代をめぐる論争について言及した。韓国メディア「スポータルコリア」は、結果論に基づく過剰な批判に対して安貞桓氏が「本当に見苦しい」と一喝したことを伝えている。ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でメキシコ