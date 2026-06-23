歌手のオリヴィア・ロドリゴ（23）が、コンサート中に最前列のファンが着用していた使用済みおむつの臭いを嗅いでしまったという。以前、ロンドンでのコンサートで「最前列を確保するためにおむつを履いてきた」熱狂的なファンたちを称賛していたオリヴィアだが、今回、ステージ上で実際にその悪臭を体験してしまったという。 【写真】ステージに立つオリヴィア・ロドリゴ 英ラジオ局KISS FMの番組