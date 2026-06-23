グループBTS（防弾少年団）の5thフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』が、米国と英国の主要音楽メディアから相次いで今年上半期最高のアルバムに選ばれた。23日、所属事務所BIGHIT MUSICによると、米国の大衆文化メディア、コンプレックスをはじめ、米国の音楽専門誌ローリング・ストーン、英国の音楽メディアNMEなどが、『ARIRANG』を「2026年最高のアルバム」の一つに選定した。ローリング・ストーンは、「2026年のグローバル音