23日、KOSPI（韓国総合株価指数）とKOSDAQ（韓国店頭株式市場）指数が急落し、売りサイドカーが相次いで発動された。この日午前11時37分にはKOSDAQ市場で、同40分にはKOSPI市場で、プログラム売り注文の効力を一時停止する「売りサイドカー」がそれぞれ発動された。午前11時44分現在、KOSPIは前営業日比356．48ポイント（−3．91％）安の8758．07、KOSDAQは49．46ポイント（−5．11％）安の918．94を示している。