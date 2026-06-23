ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を前に、「トイ・ストーリー」に関連した新コレクション「TOY STORY 5」と「TOY STORY FASHION」がディズニーストアに登場。ほかにも「つながる」をテーマにした企画や、一部店舗にて「トイ・ストーリー」をテーマにした特別装飾などが実施されます☆ ディズニーストア ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』コレクション・企画まとめ ディ