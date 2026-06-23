２１日、撮影に応じる西原一輝。（遵義＝新華社記者／周宣妮）【新華社貴陽6月23日】中国貴州省遵義市の遵義オリンピックスポーツセンターで18〜21日、第13回アジアシニア・第19回アジアジュニア体操競技選手権大会（男子）が開催された。ジュニア選手権では日本の西原一輝が総じて安定したパフォーマンスを見せて金メダル4個、銀メダル2個を獲得し、アジア体操界の新星として注目を集めた。西原はジュニア選手権の男子6