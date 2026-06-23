ビキニフィットネスの女王・安井友梨（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫との私生活について語った。外資系銀行員だった安井は、30歳の時に始めたダイエットをきっかけに、健康的な筋肉美を競い合うビキニフィットネス界へ。国内大会では10連覇、2023年には日本人初の世界一に輝いた実績を持つ。夫との生活について、食事は「おせち料理以外は別メニュー」と告白。「一緒に食