“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。産休に入っていることを報告した。「わざわざ報告もする必要ないと思ってましたが、ラジオの件で大々的にネットニュースになってたから今更ですが、もうだいぶ前にいわゆる産休と言うものに入ってます」と報告。「収録したものとかと時差があるから不思議な感じだけど」とし、「毎日今しかできないゆーっくりした日々を過ごしてます！！元