俳優の永作博美（55）と歌手のYUKI（54）が、無邪気にはしゃぐ貴重な2ショットを披露し反響を呼んでいる。【映像】永作博美とYUKIの貴重な2ショットボーカルを務めていたロックバンド「JUDY AND MARY」が2001年に解散して以降、ソロ歌手として活躍しているYUKI。永作は俳優として数々の映画やドラマに出演し、Instagramでは撮影中のオフショットなどを公開している。無邪気にはしゃぐ貴重な姿に反響永作は6月22日の更新で「