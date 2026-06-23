ことしに入って確認されたはしかの患者数は529人となりました。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月14日までの1週間で全国で新たに5人確認されました。新たに報告された5人の内訳は群馬県で2人、茨城、富山、熊本でそれぞれ1人となっています。ことしの累計は529人にのぼり、去年の同じ時期のおよそ3.7倍となっています。はしかは、およそ10日間の潜伏期間を経て、風邪のような症状が続いたあと、高熱と発疹があらわれるの