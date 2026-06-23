元AKB48の加藤玲奈（28）が、23日までに公式サイトを更新。7月31日をもってファンクラブを終了すると発表した。加藤は「このたび、7月31日をもちましてファンクラブを終了させていただくこととなりました」と報告。「これまで長い間支えてくださったRena's dresserの皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。楽しいことも、悩んだことも、挑戦したことも、ファンのみんながいてくれたからこそ乗り越えることができました」と振り